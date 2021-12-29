Türkiye Gazetesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

9 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK 29 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Ege Ordusu Komutanlığında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, Ege Ordusu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.