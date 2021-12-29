Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. Durum pek de iç açıcı değil vakalar arttı. 29 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 36 bin 684 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 142 oldu. Bir günde toplam 366 bin 363 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 638 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,1 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,62 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 129 milyon 972 bin 508’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 59,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte, hastalığa yakalananlar arasında ileri yaştakilerin, kronik rahatsızlığı olanların sayısı da yükselecek. Bu durum, kayıplarımızın artma ihtimalini güçlendiriyor. Risk grubundakiler daha dikkatli olmalı, hatırlatma dozlarını yaptırmalıdır” dedi.



Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka ve ölümde artış sürüyor Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 842 Covid-19 testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi ise hayatını kaybetti.



Koronavirüs gözleri etkiliyor, bu belirtilere dikkat! Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, göz sağlığını da tehdit ediyor. Koronavirüs geçirenlerde görme kaybı görülebildiğinin altını çizen Prof. Dr. Abdullah Özkaya, hastalığı atlatanların tedavi gördükten sonra mutlaka göz kontrolünden geçmesini tavsiye ediyor.