Türkiye Gazetesi

Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nın yaptıkları istihbarat ve risk analiz çalışmaları neticesinde; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları istihbar edilen ve bir kısmının çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda örgüt adına eylemlerde bulunmak üzere gönüllü oldukları bilgisine ulaşılan yabancı uyruklu 30 şüpheliye yönelik olarak il genelinde Ankara TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eşzamanlı Operasyon neticesinde 23 şüpheli yakalandı.

MİT ve TSK'dan Gara operasyonu: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MIT bilim insanları duyurdu: 'Dünyalı uçan' daire Ay'ı keşfedecek ABD'nin önde gelen akademik kurumlarından Massachussets Teknoloji Enstitüsünde (MIT) ilginç bir uzay aracı geliştiriliyor. Bilim insanları, gelecekteki Ay ve asteroit görevlerinde kullanmak üzere 'uçan daire' tasarladıklarını duyurdu. Araç tasarımının bilim kurgu filmlerindeki uzaylı araçlarına benzemesi ilgi çekti.

Ümit Özdağ'ın kimlik ve ruhsat sorduğu Suriyeli kuyumcu: Bizi hedef gösterdi Suriyeli kuyumcu Mustafa Hubu, dükkânına girerek kimlik ve ruhsat soran Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın kendilerini açıkça hedef gösterdiğini söyledi.