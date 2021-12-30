Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş’e iki pitbull cinsi köpeğin saldırması üzerine ekiplerin yürüttüğü soruşturma hassasiyetle yürütülürken yeni detaylar ortaya çıktı. Savcılığın itirazıyla tekrardan gözaltına alınarak tutuklanan site yöneticisi Mustafa Elibol’un saldırı anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerinin uzaktan erişimle sildiği belirlenirken Elibol ile birlikte tutuklanan Süheyla Kurçak’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Köpeklerin kendisine ait olmadığını ifadesinde söyleyen site yöneticisi Elibol, kamera görüntülerinin silinmesinde parmağının olmadığını ileri sürdü.

GÜVENLİ KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNİ SİLDİLER

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede olayın yaşandığı ana ait güvenlik kamerası görüntülerinin bir bölümünün uzaktan erişim yöntemiyle silindiğini tespit etti. Ekiplerin titiz teknik çalışmasıyla silinen görüntüler kurtarılırken, delilleri karartmaya çalışan iki zanlı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

KÖPEKLERİN KENDİSİNE AİT OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

İfadesinde üzerine atılı suçu reddeden köpeklerin sahibi olan site yöneticisi Mustafa Elibol, köpeklerin kendisine ait olmadığını iddia etti. Aleyhine ifade veren site sakinlerinin daha önceden tartıştığı kişiler olduğunu ileri süren Elibol, “Asiye’nin ailesiyle bir sorunum yok. Yaşanan olayın ardından onlara baskı uygulamadım. Kamera görüntülerini ben silmedim. Kayıtların silindiği iddia edilen saatte ben jandarmadaydım” ifadelerini kullandı.

KÖPEKLER DAHA ÖNCE ALINACAKTI ENGEL OLDULAR

Sitede sekreter olarak çalışan Süheyla Kurçak ise ifadesinde, sitede çalıştığını ve köpeklerin kendisine ait olmadığını savundu. Hayvanları sevdiği için çok önceden onlarla fotoğraf çektirdiğini ifadesinde belirten Kurçak, “Benim olayla alakam yok. Olay esnasında sitede bile değildim. Köpeklerin sahibi olan kız kardeşler tutuklandı. Köpekler daha önce alınacakları ama bu kardeşler engel oldular” dedi.

Gaziantep'teki Pitbull dehşetinde site yöneticisi tutuklandı Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'i ağır yaralayan Pitbullların sahibi olduğu iddia edilen site yöneticisi Mustafa E. ile bir kişi daha tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 5'e çıktı.

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