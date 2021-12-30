Türkiye Gazetesi

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 yaşındaki C.S.'nin Polatlı'da olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, araştırma ve takip sonucu Basri Mahallesi'nde dün gözaltına aldıkları C.S.'yi Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim etti.



FETÖ'cü Semih Terzi'nin eşi teslim oldu 15 Temmuz 2016 günü darbe girişimine kalkışan ve Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isterken, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak etkisiz hale getirilen Semih Terzi’nin aranan eşi N.T. teslim oldu.



Yunanistan'da Lavrion kardeşliği: PKK ve FETÖ aynı kampta ‘Mülteci kampı’ denilen Lavrion’da, PKK’lılara silah eğitimi veriliyor, maket uçak yapımı ve kullanımı öğretiliyor. FETÖ teröristlerinin, Avrupa’ya geçişlerini ve sığınma talebi almalarını sağlayan sahte belgeler de yine burada yapılıyor.