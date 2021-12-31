Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Partisinin 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda gazetecilerle bir araya gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2021 yılındaki gelişmelere ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"MİLLETİ DOLAR ALMALARI İÇİN TEŞVİK ETTİLER"

Millet İttifakı’nın son ekonomik gelişmeler karşısındaki tutumunu eleştiren Destici "Bu konuda da maalesef ikiyüzlü bir siyasetle karşı karşıyayız. Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin genel başkanları, sözcüleri, ekonomistleri, onları savunan köşe yazarları çıkıp doların daha çok yükseleceğini, 20 liralarda durdurulamayacağını söylediler. Âdeta milleti dolar almaları için teşvik ettiler. Bir taraftan da el ovuşturdular" dedi.

Destici, "Yükselsin ki Cumhur İttifakı, hükûmet oy kaybetsin, erken seçime gitmek zorunda kalsın ve daha sonra da bu ittifak seçimi kazansın istediler. 20 Aralık’ta Cumhurbaşkanı’mızın açıklamalarından sonra dolar düştü, afalladılar, şaşkınlık geçirdiler" diye konuştu.

"UCUZ SİYASET"

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun randevu almadan Millî Eğitim Bakanlığına gidişini de değerlendiren Destici “Randevu vermeyen her kurumun önüne giderek buradan bir siyaset geliştirmeye çalışmanın adı, ucuz siyasettir” dedi.

BBP Lideri Destici: Biz elinde şehit kanı olanla tokalaşmayız BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz istiyoruz PKK'nın siyasi uzantısı hariç, diğer siyasi partilerimiz bir araya gelsin ve artık darbe anayasasından Türkiye kurtulsun" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici’den Anneler Günü mesajı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Anneler Günü, ülkemizde sıklıkla yaşanan ve hepimizin utanç kaynağı olan, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın farkındalığını sağlayan ve bu ayıpla mücadele etmenin önemini herkese, hepimize hatırlatan vesileler olmalı” açıklamasında bulundu.