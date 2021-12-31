Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2022'ye sayılı saatler kala yeni yıl mesajı yayımladı. Bakan Ersoy, mesajında, Türkiye ve dünyanın geride bırakılan yılda çok kritik süreçlerden geçtiğini belirtti.

"SANATLA YAŞAMA SEVİNCİ AŞILADIK"

Erosy "Başta salgın olmak üzere küresel problemler, toplumu birçok açıdan etikedi. Ancak kültür ve sanatın insan hayatına kattığı dinamizmden aldığımız güçle topluma yaşam sevinci aşılamaya gayret ettik, sanat dolu günleri sürdürmeye çalıştık" dedi.

"2022 DAHA YOĞUN GEÇECEK"

"Bir an bile umutsuzluğa kapılmadan toplumumuzun moralini diri tutacak proje ve etkinliklerle dolu bir yılı geride bıraktık" sözlerini sarf eden Ersoy, şunları kaydetti: 2021 yılında yurt dışından 29 milyon turisti ülkemizde ağırladık. 2022 yılında ise ülkemiz turizm alanında çok daha yoğun bir dönem yaşayacak. 2022 yılının, kültür ve sanatla dopdolu bir yıl olması ümidiyle başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyor, vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum.

Salgın sürecinde "güvenli ve sağlıklı" turizmin adresi oldu: Antalya'ya turist akını Koronavirüs salgını ile insanlar seyahat etmekte tedirginlik yaşamaya başladı. Artık insanlar "güvenli ve sağlıklı" bölgelere seyahat etmek istiyorlar. Antalya ise Akdeniz’deki yabancı rakiplerine göre en fazla turisti konuk eden yer oldu. 2021 için 9 milyon turist hedefine yıl dolmadan ulaşan Antalya’da geçen yıllara göre yüzde 164'lük bir artış gerçekleşti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Gelecek yıldan turizmcilerle umutluyuz. Kesinlikle rakamların yüksek olacağını değerlendiriyoruz, inşallah 2019'u yakalayacağız, belki de geçeriz" dedi.

5 yeni turistik ekspres geliyor Pandemi döneminde ara verilen turistik Doğu Ekspresi yola çıkmak için gün sayarken, Toros, Ege, Pamukkale, Van Gölü ve Güney Kurtalan ekspresleri yerli turisti Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu’nun güzellikleriyle buluşturacak.

İstanbul'da turist rekoru: Son iki yılın en yüksek rakamı İstanbul, ekim ayında 1 milyon 152 bin 771 ziyaretçi ağırladı. Turist sayısı yüzde 116 artış gösterdi. İranlılar, 102 bin 220 kişiyle ilk sırada yer aldı.