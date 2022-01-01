Türkiye Gazetesi

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, mağdurlara bilgisi dışında imzalattıkları senetleri icra takibi yoluyla tahsil ettikleri belirlenen 2'si avukat 5 şüpheli gözaltına alındı.

Senetleri inceleyen Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı, mağdurların "pencere" yöntemi ile dolandırıldığını belirledi. Söz konusu yöntem ile şüphelilerin imza bölümünü "pencere" şeklinde kestikleri evrakın altına, önceden hazırlanan senetleri yerleştirerek imzalattıkları tespit edildi.

AİLELERİNE ZARAR VERMEKLE TEHDİT ETMİŞLER

Yasal alacağını tahsil edemeyen ve sözleşme üzerinden icra takibi yapmak üzere avukatlık bürosuna gelen mağdurlardan yüksek meblağlı senet alan şüphelilerin, "pencere" yöntemi ile aynı kişiye ikinci kez senet imzalattıkları, sonrasında iki senedi de icra takibi yoluyla tahsil ettikleri öğrenildi.

Şüphelilerin, borçlarını ödemeyen iş insanlarını da yurt dışı hatları kullanarak telefonla aradıkları ve ailelerine zarar vermekle tehdit ettikleri ortaya çıktı.

Hukuki süreçte haklarında icra takibi yapıldığı için mal varlıklarının dondurulması nedeniyle iflas eden iş insanlarından bazılarının intiharın eşiğine geldiği de mağdur ifadelerinde yer aldı.

Şüphelilerin bu şekilde 20 mağdurdan 250 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

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