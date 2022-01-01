Türkiye Gazetesi

Vatandaşların huzuru ve güvenliği amacıyla yeni yılın ilk dakikalarını sokakta görev başında geçiren Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri polis telsizinden kutlama mesajı yayımladı. Kutlama mesajı sırasında telsiz kanalına giren şüpheli veya şüpheliler FETÖ propagandası yaptı.

“NAMUSSUZU BULUP GEREĞİNİ YAPACAĞIZ”

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, ilginç olayın ardından hemen araya girerek ekiplere seslendi. Tipioğlu, “Kimse moralini bozmasın. En kısa sürede bu namussuzu bulup, gereğini yapacağız” dedi. Hemen ardından haber merkezindeki görevli memur ise “Kanala müdahale eden şeref yoksunu, sesimizi duyuyorsa hakkında gerekli işlem yapılacağını bilsin. Teşkilat mensuplarımız da moralini, motivasyonunu bozmasın” anonsunu yaptı. Kocaeli polisi, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

'Futbolda şike' davasını başlatan FETÖ'cü Kayseri'de yakalandı 2011 yılında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu kişilere yönelik "futbolda şike" soruşturmasını başlatan raporu eski polis memuru Lokman Yanık hazırladı. Hakkında 161 yıl hapis cezası bulunan Yanık, operasyonla yakalandı.