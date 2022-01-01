Türkiye Gazetesi

ÖTV indirimi sonrası, kimi galerilerin araç bulunmadığı yalanı, şoke eden stok görüntüleriyle bir bir ortaya çıkmaya başladı. Esenyurt’ta bulunan bir oto galeri sitesinde, galericilerin site otoparkına araç stokladığı iddia edilirken, konuya ilişkin görüntüler ele geçirildi.

ARAÇLAR TOZLAR İÇİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Son günlerde otomobil fiyatlarının yükselmesini fırsat bilen bazı galericilerin, satın aldıkları araçları stoklayarak daha yüksek fiyattan satmak istediği iddia edildi. Esenyurt’ta bulunan bir oto galeri sitesinin otoparkında ise araçların bekletildiği görülürken tozlar içerisinde bulunan onlarca araç kameralara yansıdı.

Stokçular bir bir tespit edildi! Otopark dolusu sıfır araç Türkiye genelinde otomobil stokçularına yönelik denetim ve operasyonlar sürüyor. Zeytinburnu'nda otoparkta sıfır bekleyen bir çok araç tespit edildi. Firma sahibi araçların teslim tarihini beklediğini açıkladı.

Otomobiller stokçuların elinde patladı Otomotiv sektöründe fiyatlar yüzde 5-10 aşağı çekildi, indirimin ise üç ay içinde yüzde 30'u bulması bekleniyor. Stokçular da ellerindeki araçları piyasaya sürmek zorunda kalacak.

Araç stokçularına resen soruşturma başlatıldı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bayilerden aldıkları araçları stoklayanlarla ilgili resen soruşturma başlattı