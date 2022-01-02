Türkiye Gazetesi

Türkiye 2022 yılına pandemi gölgesinde girdi. Vatandaşların çoğu salgın tedbirleri kapsamında evde kalmayı tercih ederken sokak ve meydanlarda yeni yılı kutlayanlar da oldu. Güvenlik, sağlık, belediye, elektrik, doğalgaz çalışanları yılbaşı gecesi görevlerini yaparken, 4 bakan da âdeta nöbetteydi. İçişleri Bakanı Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, yeni yılı görevli olan personellerle karşıladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla 2 bin 100 rakımlı Cudi Dağı'ndaki Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Modüler Güvenlikli Üs Bölgesi'ndeki jandarmalarla girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soylu'nun cep telefonu aracılığıyla görevli askerlere hitap etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Cudi Dağı’nda görevli Jandarma personeliyle 2022’ye girdi.

BAKAN AKAR GÖREV UÇUŞUNDA

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, komutanlarla birlikte Foça Deniz Üs Komutanlığında bahriyelilerle, Çiğli’deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığında "havacılarla" son olarak da Şanlıurfa’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekât Merkezinde "karacılarla" bir araya geldi. Akar ve komutanlar “Güney” isimli Havadan İhbar Kontrol uçağının görev uçuşuna da katılarak 3 saat boyunca toplam 1.700 kilometre uçtu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Akar ile telsiz/telefon görüşmesi yaparak Ege ve Doğu Akdeniz’de seyir hâlindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarına hitap etti.



Millî Savunma Bakanı Akar “Güney” isimli Havadan İhbar Kontrol uçağından TSK personelinin yeni yıllarını kutladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul’daki belediye işçilerinin mesaisine ortak oldu. Bakan Varank, işçilerin cadde ve sokak temizlemek için kullandığı mekanik süpürme aracının direksiyonuna geçti. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'ndaki nöbetçi sağlık çalışanlarını da ziyaret eden Bakan Varank, buradaki görevlilerle bir süre sohbet etti.

KOCA: VAKALAR YÜKSEK YÜKÜMÜZ İSE AZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada “Özellikle sağlık çalışanları olarak son 2 yılı zorlu bir dönem olarak geçirdik. Başta hekimlerimiz olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımız insanüstü bir gayretle çalıştılar ve bu fedakârlığa milletimiz şahit oldu” dedi. Bakan Koca aynı zamanda “Vaka sayısının bu kadar yüksek olmasına rağmen şu anda hastane yükümüzün aynı oranda olmayıp hatta daha düşük olduğunu görmemiz sevindirici” ifadelerini kullandı.

Bakan Akar’dan Yunanistan’a diyalog mesajı: Türkiye güvenilir etkin ve güçlü bir müttefiktir Bakan Hulusi Akar, TSK'nın komuta kademesi ile birlikte 2021'in son gününde birlikleri ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada Yunanistan ile ilişkilere de değinen Bakan Akar, sorunların; görüşmeler, diyalog yoluyla uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülmesinden yana olduklarının altını çizdi.

Bakan Akar: 84 milyon vatandaşımızı, terör belasından kurtarmaya kararlıyız Bakan Akar, yayımladığı yeni yıl mesajında, 84 milyon vatandaşı, terör belasından kurtarmaya kararlı olduklarının altını çizdi.