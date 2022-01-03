Türkiye Gazetesi

C. FIRAT AYDOĞMUŞ

Bugüne kadar insanlara yönelik zaman zaman saldırı haberiyle öne çıkan tehlikeli köpek ırkları, son dönemde sahipleri tarafından başıboş bırakılmasıyla gündeme geliyor. ‘Tehlike arz eden hayvanlar’ olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarının kısırlaştırılarak 14 Ocak’a kadar kayıt altına alınması gerekiyor. Bazı kişiler, bu işlemlerle uğraşmak istemiyor. Ceza ödememek için de hayvanını terk ediyor. Bu sebeple her geçen gün sokaklarda dolaşan saldırgan köpek sayısı da artıyor.

KAYIT YAPTIRMAYANA 15 BİN LİRA CEZA

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Avukat Hadi Dündar, bu konuyla ilgili gazetemize önemli değerlendirmelerde bulundu. Dündar “Yeni yasa ile hayvanların bir kimliğe sahip olacak. Bu kimlik neticesinde altı yasaklı ırka sahip olanlar, köpeklerinin vereceği zarardan sorumlu tutulacak. Hayvanlarının kayıt işlemini tamamlamayan ya da kısırlaştırmayanlara kesilen bir ceza var. Bir de bütün bu işlemleri yapan ancak daha sonra hayvanı terk edenlere yönelik uygulanan bir ceza mevcut. İlk durumdaki gibi kayıt işlemini yaptırmayanlara ceza 14 bin 982 TL. Kayıttan sonra terk edenlere ceza ise 30 bin lira. Bunu göze almayan kişiler, köpeklerini bırakıp kaçıyor” dedi.

Hadi Dündar, sözlerini şöyle bitirdi: 14 Ocak bir milat ve önemli bir adım. Fakat bu hayvanların hiçbir şekilde olaya karışmaması için sahiplerine ve kendilerine yönelik ciddi bir girişimin olmadığını görüyoruz. Çok ciddi yaptırımların olması gerekir ki böyle durumlarla karşı karşıya gelmeyelim. Köpeklerin başıboş bırakılmasının önüne cezaların artırılmasıyla geçilebilir.

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