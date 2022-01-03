Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla beraber memur ve emeklilerin zam oranları da belirlenirken zam birtakım artışlarında beraberinde getirdi. Tüketiciler en çokta ekmeğe zam yapılıp yapılmayacağını merak etti. Ekmek zammı ile ilgili açıklama Türkiye Fırıncılar Federasyonluğundan geldi.

EKMEK FİYATI 4-5 LİRA OLMAYACAK

Ekmeğe zam gelecek mi?” sorusuna cevap veren Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Odun fiyatları çok pahalandı. Esnafımız bu kadar fedakarlık yaparken ekmeğin siyasete alet olmasını doğru bulmuyorum. Ekmeğin fiyatı 4-5 liradan olacak iddiaları doğru değil.

HER ESNAF KENDİ ZAM ORANINI BELİRLEYECEK

Zam şimdilik gündemimizde yok. Ancak artan enflasyon rakamlarından dolayı bize zam talebi gelecektir. Hemen hemen her üründe bir artış söz konusu. Ekmekte de olmaması haksızlık olur. Her bölgedeki esnaf kendi zam oranlarını belirleyecektir. Bizim amacımız makul seviyede olması. Bunun için çalışıyoruz.” dedi

Batarya fabrikasından 10 bin kişi ekmek yiyecek Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu ile Çinli enerji devi Farasis ortaklığındaki Siro şirketinin, proje bazlı devlet desteğinden yararlanarak Bursa’nın Gemlik ilçesinde faaliyete geçireceği batarya hücresi ve modül üretimi tesisinin bölge istihdamına büyük ölçüde katkı sağlaması bekleniyor.