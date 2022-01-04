Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, hükûmetin 2021 yılında gerçekleştirdiği icraatlarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar 3 milyon beğeni aldı. Ulaştırma, kültür, dış politika, terörle mücadele, tarım, enerji, sanayi, sosyal politikalar ve spor gibi alanlarda yapılanları anlatan paylaşımlara sosyal medya kullanıcıları tarafından toplamda 60 bin yorum yapıldı. Yine, bu tweet’ler vatandaşlar tarafından 1,5 milyon defa retweet’lendi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin büyükbaş hayvan sayısında 18,3 milyon ile Avrupa’da birinci sırada yer almasıyla ilgili yaptığı paylaşım, rekor kırarak 37 bin beğeni aldı. Onu 35 bin beğeni ile Taksim Camii ile ilgili yaptığı paylaşım takip etti. Erdoğan paylaşımında, “Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’ne verilen bir selam, İstanbul’un Fethi’nin 568. yıldönümüne bir hediye olarak gördüğümüz Taksim Camii’ni hizmete aldık” dedi. Bu paylaşıma 438 yorum yapılırken vatandaşlar çok sayıda tebrik mesajları yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Karadeniz’de bulunan 135 milyar metreküp doğalgaz keşfine yönelik paylaşım da 35 bin beğeni aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu paylaşımında şunları yazdı: Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz keşfettik. Böylece keşfettiğimiz toplam rezervi 540 milyar metreküpe ulaştırdık.

2021’İ ÖZETLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2021 yılını tek tweette topladığı kısa video da 46 bin defa beğenildi. Paylaşıma 3 bin yorum yapıldı. O yorumlardan bazıları şöyle:

> “Allah senden razı olsun Reis. Durmadan, daha iyisi için seninleyiz.”

> “Tayyip Erdoğan’ın icraatlarını herkes sayar. Kolaysa CHP’nin üç icraatını sayın.”

> “Bunca sayısız eser, yüzyıllık esaretten sonra şaha kalkmış Türk devletinin gururudur. Bunlar artık boyun eğen değil, boyun eğdiren, tuzakları yerle yeksan eden, oyun kurucu, güçlü ve büyük Türkiye’nin ayak sesleridir.”

> “Cumhurbaşkanı’mla ve AK Parti birlikte yola devam. Hedef 2023 inşallah…”

> “Biz beğeni yaparken yorulduk. Devletim uzun yıllar seninle büyüsün.”

Sözler değil icraat önemli Taliban’ın dünyadan kabul görmek için olumlu mesajlar vermek zorunda olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İsmayıl “Söylemlere değil, uygulamalara bakmak lazım” dedi.