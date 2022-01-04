Türkiye Gazetesi

Sivas’ta 16 yaşındaki E.B. isimli genç, sahiplendiğini pitbullunu Fatih Mahallesinde gezdirmek istedi. Bazı vatandaşların durumu polis bildirmesi üzerine olay yerine HAYDİ ekipleri yönlendirildi. Gence yasaklı köpek beslediği ve ağızlıksız gezdirmekten 14 bin 982 TL idari para cezası kesildi. Ceza karşısında genç neye uğradığını anlayamadı.

PİTBULL HAYVAN BARINAĞINA GÖTÜRÜLDÜ

Yasaklı köpek besleyen genç pitbullu geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden satın aldığını söyledi. Pitbulların satışının yasak olmasına rağmen sosyal medya üzerinden satışın yapılması ise dikkat çekti. Ekipler, sosyal medya üzerinden köpeğin satışını gerçekleştiren hesapla ilgili inceleme başlattı. Pitbull cinsi köpek ise Sivas Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

Pitbull operasyonu başladı: Sahipleri birer birer terk ediyor Gaziantep’te geçtiğimiz Aralık ayında 4 yaşındaki Asiye’nin Pitbull saldırısına uğramasının ardından Türkiye'nin birçok ilinde başıboş sokak hayvanları denetimi devam ediyor. Bursa’da da Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda saldırgan köpekler hakkında birçok ihbar sayısı gelirken ağır cezalardan korkan Pitbull cinsi köpeklerin sahipleri hayvanlarını terk etmeye başladı.