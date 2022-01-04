Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde, CHP Osmaniye İl Başkanlığına ait minibüste yasaklı madde yakalanmıştı. Söz konusu minibüste CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık'ın da bulunduğu öğrenilmiş ve gözaltına alınmışlardı. Şahısların bir süre sonra serbest kalmasınına rdından savcılıktan yeni bir adım geldi. Aşık kardeşler, itiraz üzerine tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, 31 Aralık 2021 tarihinde Osmaniye İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 80 HH 100 plakalı aracı şüphe üzerine durdurdu. Aracın CHP Osmaniye il teşkilatına ait olduğunu tespit eden ekipler, araç içinde bulunan şahısların uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan suç kayıtları olduğunu belirledi.



Durdurulan aracın içinde bulunan ve uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan Metin Tamer Aşık ile uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan Çetin Aşık'ın CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları olduğu öğrenildi. Araç içinde yapılan aramada iki kardeşe ait 158 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, Metin Tamer Aşık ve Çetin Aşık, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık adli kontrol şartıyla olay günü serbest bırakılmıştı.



Soruşturmayı yürüten savcılık Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık’ın serbest kalmasına itiraz etti. Bugün yeniden gözaltına alınan Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık, çocuklarının CHP’ye ait araçta sentetik uyuşturucu ile yakalanmalarının ardından görevinden istifa etmişti.

Evinden sahte alkol çıkan CHP'li: Satıcı değil, içiciyim Evinde sahte alkolle yakalanan CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk, konuyla ilgili konuştu. Göktürk, alkolü satmak için değil, içmek için aldığını söyledi.

CHP'ye ait minibüsle uyuşturucu sevkiyatı CHP Osmaniye İl Başkanlığına ait minibüste 158,54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan zanlılar CHP İl Başkanının oğlu çıktı.