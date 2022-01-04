Sağlık Bakanlığı 4 Ocak Covid-19 verilerini paylaştı. Tabloya göre son 24 saate 54 bin 724 vaka tespit edilirken 137 kişi ise hayatını kaybetti. Vaka sayısında 50 bin geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; "Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." ifadelerini kullandı.
Yeni vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca 65 yaş üstünü uyardı Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 33.520 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 129 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Son 10 günde İstanbul'da vaka sayısı 5 kat arttı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 10 günde Omicron nedeniyle İstanbul'da vaka sayılarının 5 kat artarak 20 bini geçtiğini açıkladı. "Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz" diyen Bakan Koca, Ankara için de benzer bir uyarı yaptı.
4 Ocak koronavirüs tablosu geldi, vaka 50 bini geçti
Sağlık bakanlığı son tabloyu açıkladı, Son 24 saatte 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi, 137 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı 4 Ocak Covid-19 verilerini paylaştı. Tabloya göre son 24 saate 54 bin 724 vaka tespit edilirken 137 kişi ise hayatını kaybetti. Vaka sayısında 50 bin geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; "Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." ifadelerini kullandı.
Etiketler : vaka,koronavirüs,covid 19,istanbul vaka,omicron,