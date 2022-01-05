Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Hükûmetin yeni ekonomi politikası kapsamında faizlerin düşürülmesi, asgari ücretin yüzde 50 artırılarak verginin kaldırılmasına yönelik adımları toplumdan büyük destek gördü. Edinilen bilgilere göre, Aralık sonunda yapılan ve AK Parti yönetimine de sunulan ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi konusundaki uygulamaları konusunda kamuoyunun nabzı tutuldu. Buna göre, Erdoğan’ın faizleri düşürme konusundaki kararlılığını destekleyenlerin oranı yüzde 56,1, desteklemeyenlerin oranı yüzde 43,9 olarak tespit edildi.

YÜZDE 70 DESTEK

Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılması uygulamasını beğenenlerin oranı yüzde 65,1 çıkarken, beğenmeyenlerin oranı yüzde 34,9 oldu. Çalışanların maaşlarının asgari ücret kadarki bölümünden gelir vergisi ve damga vergisinin kaldırılmasına yönelik adımı beğenenlerin oranı ise yüzde 70’i buldu. Bu düzenlemeyi beğenmeyenler ise yüzde 30’da kaldı. Ekonomi konusundan atılan adımlardan sonra AK Parti’nin oy oranı ise anketlerde yeniden yüzde 40’nın üzerine çıktığı belirtildi. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi konusunda hedeflediği başarıyı yakalayabileceğine inananların oranı yüzde 49,4, inanmayanların oranı yüzde 51,6 olarak tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi mesajı: Bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız 2021 İlim Yayma Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz indirimi bekleyenlere yönelik, "Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz? Benden başka bir şey beklemeyin.Türkiye'nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür. Bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız." dedi.

Faiz indirimi ekonomiye can verecek Merkez Bankasının faiz indirim kararı sonrası kamu bankaları, kredi faiz oranlarında 200 baz puana kadar indirim yaptı. Ekonomiyi hareketlendirecek bu adım, çarkların daha hızlı dönmesini ve yeni yatırımların hayata geçirilmesini sağlayacak.