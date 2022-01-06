Türkiye Gazetesi

Gaziantep Şahinbey’de 22 Aralık’ta bir site bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Asiye Ateş, Gaziantep’teki müdahalesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın devreye girmesiyle uçak ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 4 saatlik operasyonla doku nakli gerçekleştirildi. Küçük Asiye’nin bacağından ve sırtından alınan dokular Asiye’ye başarılı bir şekilde nakledildi. 2 gün uyutularak takip edilen Asiye 48. Saatin sonunda yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındı.

FONKSİYONEL BAZI SIKINTILARIMIZ OLACAK

Asiye’nin sağlık sürecinin iyi gittiğinin altını çizen Prof.Dr. Ömer Özkan, “Hastanın diğer bulguları iyi ama fonksiyonel bazı sıkıntılarımız olacak. Onları çözmeye düzeltmeye çalışıyoruz. Yakın zamanda onlarla ilgili de işlemlere başlayacağız. İkinci operasyon için naklettiğimiz dokuların durumunun stabilleşmesini bekliyoruz. Onlardan emin olduğumuz zaman yaptığımız bir iki işlem var. Her yaptığımız işlemde diğerini bozmamak gerekir. Yakın zamanda diğer işleme geçeriz. Bu sürede bir hafta on günü bulabilir” şeklinde konuştu. İşitme sorunuyla ilgili durumları kulak burun boğaz hekimlerinin yakından takip ettiğini ifade eden Ömer Özkan, “Sıkıntı var tabi ama çözmeye çalışıyorlar. Sinirle ilgili kısım bizimle alakalı. Biz onu toparlamaya çalışacağız" dedi.

PSİKOLOJİK DURUMU AĞIR

Asiye’nin sosyal bir olay olduğunu ve çok dikkat çektiğini dile getiren Özkan, “Tabii ki bu bir çocuk. Psikolojik durumu var ağır ve ciddi bir travmaydı. Asiye’nin hayatta kalması önemliydi bu güzel. Bundan sonraki kısmında görüntüsünde fonksiyonel kayıpları olmasın, yaşamına normaline eskisine yakın devam etsin diye elimizden geleni yapacağız. Ufak tefek sıkıntıları var ama. Asiye’ye elimizden geldiğince ekipçe destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

BİR YILI BULABİLİR

İkinci operasyonun içeriği hakkında bilgiler veren Özkan, “Var birkaç seansımız. Kemik eksiğimiz, çenemizde eksiğimiz var. Sinirlerimizde hasarımız var. Onlarla ilgili devam etmeye çalışacağız. İleride saçlı derisiyle ilgili işlemlerimiz olacak. Var birkaç işlemimiz. Asiye’nin normal bir insan gibi görünsün, normal bir insan gibi hayatını devam ettirsin diye uğraşıyoruz. Bu zaman bir yılı bulabilir” ifadelerine yer verdi.

Asiye, balon tekniğiyle saçlarına kavuşacak Antalya Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, tedavisi devam eden Asiye'nin yaraların izini hep taşıyacağını söyledi. Özkan, küçük kızın tedavinin ilerleyen sürecinde balon tekniğiyle saçlarına kavuşmasının mümkün olacağını dile getirdi.