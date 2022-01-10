Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile mahkemelik oldu. Bakan Karaismailoğlu'nun; kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtığı öğrenildi.

"TEHDİT İÇEREN İDDİA VE İTHAMLAR"

Karaismailoğlu'nun, avukatı Ömer Faruk Karagüzel tarafından İstanbul Nöbetçi Adliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun, 8 Ocak'ta Habertürk kanlındaki TekeTek programında "Karaismailoğlu'nun kişilik haklarına yönelik asılsız iftira ve tehdit içeren iddia ve ithamlarda bulunduğu ve yalan söyleyerek kişilik haklarını alenen ağır şekilde ihlal ettiği" ifade edildi.

Dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun ve Karaismailoğlu'nun ifadelerinin dökümlerine yer verilerek, "Davalının beyanları ile müvekkilimi asılsız iddialar ile kamuoyu husumetine maruz bırakmış ve masumiyet karinesini hiçe sayarak ağır hakaret ve iftira içeren isnatlarda bulunmuştur. Söz konusu iddiaları ile ilgili olarak konuşmasını hiçbir belge veya materyal ile desteklememiş sadece iftira kastıyla hareket ederek müvekkilimin kişilik haklarını ağır şekilde ihlal etmiştir." denildi.

Karaismailoğlu'nun, görevini hakkıyla ve üstün bir azimle yerine getirdiği, iş ve işlemlerinde geçmişteki görevlerinde olduğu gibi bakanlık görevi süresince de anayasa ve yasalara tam olarak bağlı hareket ettiği kaydedilen dilekçede, "Müvekkilim hiçbir iş ve işleminde hele hele konu millet adına yapılan harcamalar olduğunda, hiçbir şart ve koşulda haksız kazanç temin etmediği gibi, hiçbir yapıya, kuruma, kişi ya da kişilere de haksız kazanç temin etmemiştir. Davalının iddialarının tamamı baştan sona yalan olup, kamuoyunun önünde ulusal kanallarda ve sosyal medya üzerinden yapılan söylemler marifetiyle müvekkilim acı ve elem duymaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Yolsuzluk iddialarının, kamu görevi yerine getiren davacının itibarını kamuoyu nezdinde zedelediği ve ona duyulan güveni önemli nitelikte etkilediği belirtilerek, "Bu ithamalar ağızdan çıktığı andan itibaren geri dönülemez zararlara sebep olmuştur. Dolayısıyla ağır şekilde kişilik hakları ihlal edilen ve mağdur olan müvekkilin zararının tazmini büyük bir önem arz etmektedir." ifadelerine yer verilen dilekçede, davanın kabulü ve davalı tarafından gerçekleştirilen haksız fiilin doğurduğu sonuçlar nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminatın yasal faizleri ile davalıdan tahsiline karar verilmesi istendi.

Karaismailoğlu, CHP Meclis Grup Toplantısındaki konuşmasında "İBB'de görev yaptığı sırada yolsuzluk yaptığını" iddia ederek kişilik haklarını alenen ihlal ettiği gerekçesiyle Kemal Kılıçdaroğlu'na 7 Ocak'ta 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na 'İBB' tepkisi Partisinin grup toplantısında İBB'ye yönelik gerçekleştirilen incelemeye dair konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'na İçişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siyasi eşkıyalık yapıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda ASKON Genel Kurulu'nda konuştu. Burada CHP Genel Başkanı'nın MEB'e gitmesini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "CHP'nin başındaki zat siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi. Kurumlara emrivaki gittiği için kapıda kalıyor. Derdi bilgi almak değil kaos çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.

Randevusuz gitti, içeri alınmadı: Kılıçdaroğlu'ndan MEB önünde şov Milli Eğitim Bakanlığı binası önüne giderek provokasyona soyunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na izin verilmedi.

Bakan Özer'den Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklama: Emrivaki görüşmeyi kabul etmemiz beklenemez Milli Eğitim Bakanlığını ziyarete gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ilk açıklama Bakan Özer'den geldi. Bakan Özer kapılarının herkese açık olduğunu ancak Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunu yanlış yönlendirerek emrivaki şekilde yaptığı görüşme talebini karşılamalarını beklenmemesi ifade etti.