Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik okul masrafları ve diğer gereksinimlerin karşılanmasına yönelik ödenen Sosyal ve Ekonomi Destek SED miktarının arttırıldığı açıkladı. Bakan Yanık, memur maaşlarına yapılan düzenlemeler doğrultusunda her ay her bir çocuk için verilen ortalama 1259 TL’nin 1611 TL’ye çıkarıldığını bildirdi. Bu ay toplamda 234 milyon 66 bin TL'lik ödemelerin başladığını belirtildi.

SED MİKTARI 1611 LİRAYA YÜKSELTİDİ

Aile odaklı bir sosyal hizmet modeli olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailesinden uzakta büyümesini önlenmeyi amaçladıklarını dile getiren Bakan Yanık, şunları kaydetti: “SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. SED ile ihtiyaç sahibi aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Aynı zamanda çocuklarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı da sağlıyoruz. SED miktarı her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ödediğimiz ortalama SED miktarını bu ay 1259 liradan 1611 liraya yükselttik. Ocak ayında ailelerin hesabına toplam 234 milyon 666 bin TL yatıracağız.”

142 BİN ÇOCUK YARARLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahiplerine yönelik birçok sosyal hizmeti bulunduğunu ifade eden Bakan Yanık, SED’in de çocukları desteklemek için ödendiğini anlattı. Ödemelerin 15 Ocak’a kadar tamamlanacağını belirten Bakan Yanık, SED hizmetinden 142 bin çocuğun yararlandığını bildirdi.

Bakan Yanık açıkladı: Doğalgaz yardımları mart ayında yapılacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Doğalgaz yardımları için başvuruların Şubat ayında başlayacağını söyleyen Yanık, doğalgaz yardımı ödemelerinin Mart ayında yapılacağını duyurdu.