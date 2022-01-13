Türkiye Gazetesi

Cummhurbaşkanı Erdoğan AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yaptığı toplantıda konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Pazartesi sabahı hayatını kaybeden AP Başkanı Sassoli'nin vefatı nedeniyle sizlere de baş sağlığı diliyorum. Geçen sene güvenlik algısının değiştiği bir döneme şahitlik ettik. Geleneksel tehditlerin yanı sıra salgın hastalıklar, terör gibi asimetrik meydan okumaya maruz kaldık. Aşıya adil erişim adaletsizliği artarak devam ediyor. Sosyal barışa risk oluşturan bu tehditlerden hiçbir ülke azade değildir. Bu olumsuz iklimden AB de etkilenmiştir. Birliğin geleceğine dair Brexit süreciyle alevlenen tartışmalar salgınla birlikte yeni bir boyuta taşındı.

DİYALOGDAN YANA ÇABA GÖSTERDİK

Türkiye, müzakere sürecini yürüten aday ülke olarak tedarik zincirleri, terörizm, göç, güvenlik, savunma, İslam ve yabancı düşmanlığı gibi temel konularda sorun çözücü role sahiptir. Bu süreçte Türkiye ve AB'nin ilişkilerini ileriye taşıması önemli hale gelmiştir. Olumlu gündemin hayata geçirilmesi için diyalog ve diplomasiden yana çaba gösterdik. İklim, güvenlik, göç ve sağlık alanlarında yüksek düzeyli diyalog toplantıları gerçekleştirdik. Bu adımlara üzülerek ifade etmek isterim ki AB tarafından karşılığı göremedik.

BİZE KARŞI OYALAMA TAKTİKLERİ UYGULANDI

Bize karşı oyalama taktikleri uygulandı. Tam üyelikten kaynaklanan haklarını kötüye kullanan ülkelerin bu süreçte engelleyici şekilde davrandıkları ortadadır. Esas hesaplaşılması gereken birliğin iradesinin birkaç devlet tarafından esir alınmış olmasıdır. Türkiye'nin kararlı, sabırlı tutumu ile birlik içindeki yazılım hatalarının görülmesine katkı sağladığına inanıyorum.

GÖÇ SORUNU DERİNLEŞEREK DEVAM EDİYOR

Mevcut krizlere yenilerinin eklendiği konjonktürde göç sorunu derinleşerek devam edecektir. Bir taraftan düzensiz göçe kaynaklık eden ülkelere yönelik yardımlarımızı artırırken diğer taraftan meseleyi asıl boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Bizim gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha da derinleşecek istikrarsızlık daha geniş bir bölgeye yayılacaktı. Ege'deki olaylarla ilgili Avrupa'dan daha vicdanlı sesler yükseltmesini bekliyoruz. Geri itme hadiselerine ve göçmenlere yönelik uluslararası hukuku ayaklar altına alan uygulamalara da son verilmesi şarttır. Ege'deki müessif olaylarla ilgili Avrupa'dan daha vicdanlı sesler yükseltmesini bekliyoruz.

VİZE SERBESTİSİ

Önümüzdeki dönemde vize serbestisi ve Gümrük Birliği konusunda ilerleme kaydetmemiz gerekiyor.

KIBRIS MESELESİ

AB körü körüne Rumların sözcülüğünü yaparken Kıbrıs Türkü'nün hakkını görmezden geliyor. Avrupa Birliği çözüme katkı yapmak istiyorsa Kıbrıs Türklerinin iradesini tanımalı. Tam üyelik için attığımız adımların nasıl engellendiğini bizzat gördüm, yaşadım. Maruz kaldığımız adaletsizliğe rağmen Türkiye Avrupa Birliği tam üyelik hedeflerine bağlıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Çalık'ın ailesini taziye için aradı.