Türkiye Gazetesi

İstanbul’da bir hastanede, iddialara göre tekniker ile hemşire aralarındaki inatlaşma yüzünden birbirlerine girdiler. Tartışmada sinirlenen tekniker oksijen bağlantılarını kesti. Korkunç inatlaşma bir hastanın ölümüne yol çatı.

CEBİNDEKİ KALEMİ ALDI

Herkesi tedirgin eden olay 20 Şubat 2020’de meydana geldi. Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli biyomedikal teknikeri Fatih K., hemşire Ekrem K. ile birlikte nöbetteydi. Ekrem K., elindeki belgeleri imzalamak için Fatih K.'nin önlüğünün cebindeki kalemi alıp geri vermedi.

OKSİJEN BAĞLANTISINI KESTİ

Sabah gazetesindeki haberine göre; ikili kelem yüzünden inatlaştılar. Sinirlenen 35 yaşındaki Fatih K., "Kalemi getir, yoksa yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını keserim" diyerek tehditte bulundu. İnada binen Fatih K. dediğini yaptı ve 5 hastanın bulunduğu Yoğun Bakım'daki oksijen panosunun kapağını açarak üniteye oksijen gönderen vanayı aniden kapattı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Oksijen bağlantısının kesilmesiyle hastanenin alarmı çalmaya başladı. Bu sırada yoğun bakımda yatan 56 yaşındaki Yusuf S., nefes almakta zorluk çekmeye başladı. Hemşireler koşarak hastanın yardımına gitse de Yusuf S, hayatını kaybetti.

Hastanın vananın kapatılmasıyla nefessizlikten öldüğü belirlendi. Hastanedeki üst denetçi hemşire, alarmla ilgili idari soruşturma başlattı. Hemşire Ekrem K. ve diğer çalışanların ifadelerine başvuruldu. Ekrem K., yaşanan şakalaşma olayı nedeniyle teknikerin oksijen paneline gittiğini, ardından panelin kapağını açarak üniteye bağlantı sağlayan vanayı kapattığını ve bu kapatma nedeniyle hastanede alarm çaldığını söyledi.

“YAPTIĞIM ŞEYİN HİÇBİR AÇIKLAMASI YOK”

Yaşanan olayın ardından idari soruşturma başlatılırken, Fatih K.’de yaşanan olayı tek ek anlattı. Fatih K. ifadesinde, "Yoğun bakım ünitesinden başka bir hemşire tarafından çağrıldım. Saat 16.00 sıralarında üniteye geldim. Ekrem ile karşılaştık. Cebimdeki kalemi alıp gitti. 'Gel' dedim. Beni dinlemedi. Ben de iş inada bindiği için 'Oksijen vanasını kapatıyorum, gel' dedim. O anda aklıma o geldi. Kapattıktan sonra 'Gel kendin aç' dedim. Vanayı kapattıktan sonra hemen alarm çalmadı. Yaklaşık 1 dakika sonra alarm çaldı. Ben de olay yerinden ayrıldım. Yoğun bakım ünitesindeki hoca bana kızdı. Yapmamam gereken bir şeydi. Çok üzgünüm. Yaptığım şeyin hiçbir açıklaması yok." dedi.

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