Türkiye Gazetesi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale hudut hattındaki terör saldırısının ardından başlatılan 'cezalandırma operasyonları'na dair açıklamada bulundu. 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Akar, "Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANLARINI YERDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"

Teröristlerin hain EYP'li saldırısında 3 kahraman Mehmetçik'in şehit olduğunu hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Hain saldırının ardından belirlenen hedeflere yönelik cezalandırma operasyonları başlattık. Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından son durum itibarıyla 44 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'deki muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesinden gelen, planlandığını değerlendirdiğimiz saldırıların tahammül sınırlarımızı zorladığını, hatta tahammül sınırlarımızı aştığını söyleyebiliriz."

Şehitlere bir kez daha rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz Türk milletine başsağlığı dileklerini ileten Akar, "Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.

Bakan Akar duyurdu: 22 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'de yaşanan terör saldırılarının ardından başlatılan operasyonlarda 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Akar, açıklamasında, "Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir" dedi.

Erdoğan Beştepe’deki ödül töreninde konuştu: Vesayeti yendik terörün başını ezdik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Vesayeti yendik, terörün başını ezdik. Ülkemizi yatırımlarla donattık, geleceğe umutla bakmamızı sağladık." sözleriyle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceklerinin altını çizdi.