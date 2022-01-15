Türkiye Gazetesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşın doğru ve birincil kaynaktan bilgiye ulaşması için yeni bir çalışmaya imza attı. Hayata geçirilen projeyle yaşlılık aylığı, hastalık hali, analık hali, iş kazası, meslek hastalığı, emeklilik, emeklilikten sonra tekrar çalışma, ölen sigortalının hak sahipleri, yurt dışı işlemleri, sağlık sigortası ve merak edilen binlerce soru daha sosyal güvenlik uzmanları tarafından cevaplanacak. Bu programla zaman zaman vatandaşlara da mikrofon uzatılarak sosyal güvenlik hakkında doğru bilinen yanlışların gün yüzüne çıkması sağlanacak. Kaynağından gelen doğru bilgi ise anında kolay ve anlaşılır bir şekilde izleyici ile buluşacak.

YENİ PROGRAMIN İSMİNİ VATANDAŞLAR SEÇECEK

Sosyal medya platformlarında yayımlanacak yeni programın ismi için anket düzenlendi. Vatandaşlar, SGK'ya Sorun, Bir Soru Bir Cevap, Sosyal Güvenlik Saati, Bir Bilene Soralım olarak belirlenen bu dört isimden birini seçecek. Yapılacak anket sonrasında en çok oyu alan isim programa adını verecek. Anket sonrasında ise program SGK Youtube sayfasında ve sosyal medya sayfalarında yayımlanacak. Anket sonucunun perşembe günü belli olması bekleniyor. SGK sosyal medya hesaplarından her hafta cumartesi günü paylaşılacak yeni programın ilk bölümü ise 22 Ocak Cumartesi günü yayımlanacak.

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