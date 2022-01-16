Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Seçim bölgelerinde yaptıkları faaliyetler ve Meclis’teki kalabalık ortam milletvekilleri arasında koronavirüs vakalarının hızla yayılmasına neden oldu. 4 doz aşı olmalarına rağmen salgının başından bu yana vekillerin yarısına yakını COVID-19’a yakalandı. Aşının etkisiyle hastalığı hafif geçiren vekiller, 7 günlük karantina sürecini fırsata çevirdi. Bazıları kütüphanesini düzenledi, temizlik yaptı, bazıları Meclis tutanaklarını okudu, bazı milletvekilleri ise taraftarı olduğu takımın maç tekrarlarını izledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Bu süreci kitaplarıma ayırdım. Veysel Tiryaki Kütüphanesine 5 koli kitap gönderdim. Temizlikçiye eve girmesine müsaade etmediğim için evi kendim süpürdüm ve topladım. Yemeklerimi yaptım. Bulaşıklarımı kendim topladım. İzolasyon sürecini Ankara’daki evimde geçirdim. Ailem İstanbul’dan gelmek istedi ama onların durumunu riske atmak istemediğim için gelmelerine izin vermedim. Herhangi bir problem yaşamadan süreci geçirdim.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora: Bir Trabzon milletvekili ne yapar boş kaldığında, Trabzon maçlarını seyreder. Bir hafta boyunca Trabzonspor maçlarını seyrettim tekrar tekrar. Bütün rakiplerini analiz ettim. Evde küçük sporlar yapmaya çalıştım. 500 sayfa civarında da kitap okudum. Günlük gazeteleri, köşe yazarlarını satır satır okudum. Eşim yanımdaydı bu süreçte. Hakkını ödeyememem bana çok iyi baktı.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bende soğuk algınlığı dışında hiçbir belirti yoktu, süreci evde geçirdim. Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifinin genel kuruldaki görüşmelerine hazırlandım. Millî Eğitim Komisyonundaki görüşmelere koronavirüs olduğum için katılamamıştım. Bu nedenle komisyonun 600 sayfa civarında olan tutanaklarını okudum. Birikmiş işlerim vardı, onları hallettim.

HDP’li milletvekili Covid-19'a yakalandı Son günlerde Meclis personelinde koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından dün de HDP’li bir milletvekilinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.