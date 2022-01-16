Türkiye Gazetesi

Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde bir tantunici dükkanında yemek yanında servis edilen turşu biberlerin çöpten toplandığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuş ve tepki toplamıştı. Görüntülerin ardından gelen şikayetler üzerine yetkililer çöpten biber toplatıldığı iddia edilen işletme hakkında inceleme başlatmıştı.

Olay sonrası firma sahibi konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşletmeci iddiaları kabul etmedi ve videoyu işten çıkartılan çalışanların çektiğini belirtti.

"DENETİMLERİN YAPILDIĞI BİR FİRMAYIZ"

Söz konusu tepki çeken videoya ilişkin iddiaları reddeden firma sahibi Rıza Şimşek, “Bizim çok sayıda şubemiz var. Günde binlerce tantuni satıyoruz. Tonlarca et tüketiyoruz. Yakın zamanda yüz kızartıcı suçtan dolayı işten ayrılan personelimizin yaptığı video montajdır. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bizim elit yerlerde şubelerimiz var. Ayrıca sürekli denetimlerin yapıldığı bir firmayız. İşimizi gücümüzü bırakıp çöpten biber mi toplayacağız" dedi ve ulusal anlamda tam not almış bir firma olduklarını belirtti.

Kadıköy'de tantunicide çöpten toplanan biberlerin yer aldığı görtüntüler üzerine firma sahibi konuştu. İddiaları reddeden firma sahibi "Video montajdır, itibar etmeyin" dedi.

"VİDEO İFTİRADIR, İTİBAR ETMEYİN"

Firma sahibi Şimşek, videonun gerçek dışı olduğunu ve yasal süreç başlattığını belirterek "Bunları benim çocuğum da yiyor. Bu video iftiradır bunlara itibar etmeyin. Bizim müşterilerimiz zaten bizi bilir. Bizim üretim esnasındaki tüm aşamalarımız video halinde var. Bizim vicdanımız çok rahat. Alnımız ak. Biz bu işe yıllarımızı verdik. Bu zamana kadar herhangi bir sağlık problemi yaşayan olmadı. Ben buna kalıbımı basarım” şeklinde konuştu.

Kadıköy’de tantunicide mide bulandıran görüntüler! Tüm biberleri çöpten toplattı İstanbul Kadıköy’de her gün yüzlerce kişinin gidip yemek yediği bir tantunicide çekilen görüntüler büyük tepki çekti. Ortaya çıkan görüntülerde işletme sahibi tarafından çöpe atılan biberlerin tekrardan yenilmek üzere işçilere toplatıldığı görülüyor. Çalışanların çöpe atılan biberleri tek tek toplarken işlet sahibi tarafından küstahça, “İsraf oluyor, bunlar ısırılmamış bile, tekrar yıkatacağız. Niye çöpe atalım?'' sözleri gündem oldu. Ortaya çıkan görüntüler sonrası Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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