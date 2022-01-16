Türkiye Gazetesi

Türk polisinin gücüne güç katacak ve işini kolaylaştıracak deniz aracına yabancı polis teşkilatlarından büyük ilgi var. İzmir'de kurbağa adam ve gemi adamı olarak uzun yıllar görev yapan polislerin oluşturduğu bir komisyon tarafından hazırlanan şartnameye göre devriye teknesi inşa edildi. İnşa edilen teknenin beğenilmesinin ardından inşa edilen 2 tekne, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığınca İstanbul, İzmir ve Antalya ekiplerine tahsis edildi.

YABANCI TEŞKİLATLARDAN BÜYÜK İLGİ

Birçok görevde kullanılan 15 metre uzunluğa, 4 metre ene sahip termal kamerası da olan deniz aracı, yabancı polis teşkilatlarının da dikkatini çekti. İlk olarak Arnavutluk polisi, firma ile bağlantı kurup tekneden sipariş verdi. Papua Yeni Gine de aynı tekne için firmayla sözleşme imzaladı.

Dünyadaki derecelendirme kuruluşlarınca 'en iyi 10 tekne' arasında gösterilen tekne, Avustralya ve Romanya polisinin de ilgisini çekti. Firma yetkilileriyle görüşmelere başlayan Avustralya ve Romanya polisi de Türk deniz polisleriyle görüşerek tekne hakkında bilgi aldı.

BİRÇOK ÜLKEDEN FİRMAYA TALEP VAR

İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve kurbağa adam Alper Tuğbay, Türk polis teşkilatının talep ettiği teknenin örnek proje olduğunu, kendileri tekneyi kullandıktan sonra birçok ülkeden firmaya talep geldiğini anlattı.

Tuğbay, teknenin çalıştıkça kendisini ispat ettiğini, diğer ülkelerin kolluk kuvvetlerinin ilgisini çektiğini belirterek, "Arnavutluk polisi aynısı istemiş. İmalatı yapılıp teslim aşamasında. Papua Yeni Gine bir ada ülkesi. Oranın da sözleşme imzaladığını duyduk. Avustralya deniz polisi, yani okyanus üzerindeki bir ada ülkesi bizle, Türk polisleriyle irtibat kurup tekneyi sordu. Tekneyi beğendiklerini öğrendik" diye konuştu.

"HERKES HER ŞEYİ GÖRÜP DUYUYOR"

Tekneleri üreten firmanın sahibi Nazif İnam, Türk polisine 3 adet tekneyi teslim ettikten sonra Arnavutluk polisinin de aynı tekneden talep ettiğini ve teslimat sürecinin başladığını bildirdi.

"Papua Yeni Gine de teknelerden talep etti. Onlar için de üretim aşamasına geçeceğiz" diyen İnam, şu ifadeleri kullandı: Bu tekne beğenildiği için dünyanın birçok ülkesinden talep var. Arnavutluk tekneleri teslim edildikten sonra benzer üretimlere başlayacağız. Deniz polisiyle çalışırken onların ne istediklerini çok iyi kavradık. Güçlü, güzel bir çalışma oldu. Onların isteklerini, özgün projelerini biz hayata geçirdik. Biz şimdi bu projeyi diğer ülkelere de gönderiyoruz. Romanya da bu tekneden almak için istekli. Artık dünya çok küçüldü ve herkes her şeyi görüp duyuyor. Yeter ki iyi işler yapılsın.

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