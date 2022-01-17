Türkiye Gazetesi

Doğu'dan batı'ya yurdun birden fazla noktasında çeşitli zaman dilimlerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Ankara, Bursa, İstanbul, Osmaniye, Trabzon ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda 387 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirilirken birçok kişi tuutklandı.

İstanbul içinde Avcılar'da ekipler tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu satıcısı 2 kişi polisin geldiğini görünce uyuşturucuyu klozete dökerek yok istedi 2 şahıs önce gözlatına alındı ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MERDİVEN ALTINDA 7.5 KİLO MARİHUANA

Kağıthane'de ise bir evde arama yapan ekipler merdivenin içine gizlenmiş yaklaşık 7.5 kilogram marihuana, 15 adet Hint keneviri tohumu, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ile bir miktar para ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 5 kişiden birinin tutuklandığı öğrenildi.

14 KİLO 228 GRAM ESRAR

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bir otobüsün bagajında yapılan aramada valizde 7 ayrı paket içerisinde 14 kilo 228 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınıp emniyete götürülen Dilek P. (39) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KENEVİR TOHUMU, ESRAR VE TABANCA

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan saha ve istihbari çalışmalar sonucu Akçaabat ve Ortahisar ilçesinde uyuşturucu madde bulundurulduğu tespit edildi. İ.K. (38) isimli şahsın evinde yapılan aramada 50 gram esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 adet 9 mm çaplı tabanca ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. A.Ş. (54) isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 662 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Siirt'te Emniyet ekipleri tarafından durdurulan aracın hava filtresinde 159 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan R.E., İ.K. ve C.B. isimli şahıslar gözaltına alındı.

OSMANİYE'DE GÖZALTINA ALINA 53 KİŞİNİN 10'U TUTUKLANDI

Osmaniye'de 10-17 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik 45 operasyon düzenlendi.yapılan baskınlarda 53 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞKENT'TE UYUŞTURUCU ÇEŞİTLERİ ELE GEÇİRİLDİ

10-16 Ocak tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 288 kişiden 34’ü tutuklandı. Operasyonlarda şahısların adreslerine yapılan aramalarda, 3 bin 600 gram esrar, bin 500 gram eroin, 880 gram metamfetamin, 290 gram bonzai ve 6 bin 200 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği öğrenildi.

BURSA'DA ŞAFAK OPERASYONU: 35 GÖZALTI

Bursa'da şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. Yapılan aramalarda İkamet ve araçlarda ise, 1 kilogram metamfetamin, 50 gram sentetik kannabinoid, 150 gram esrar, 30 adet yeşil reçeteye tabi ilaç, bir miktar ecstasy tablet, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyondan35 kişi gözlatına alındı.

Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 44 kişi tutuklandı Ankara'da, 22-28 Kasım'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 367 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

Gürbulak Gümrük Kapırısnda uyuşturucu operasyonu Ticaret Bakanı Muş, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 462,5 kilogramı bulan "rekor miktarda" uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu, 34 gözaltı var Jandarma Körfez bölgesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 41 adrese operasyon yaptı, yakalanan 34 kişi gözaltına alındı.