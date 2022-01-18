Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan sınır hattındaki önlemlere ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek bölgesinde 2, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: Şanlıurfa hudut hattında hain pusu: 3 şehidimiz var Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında bugün, teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 mehmetçiğin şehit olduğunu duyurdu.