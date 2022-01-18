Türkiye Gazetesi

Soğuk hava ülke genelini etkisini almaya başladı. Birçok şehirde kar, hayatı olumsuz etkiledi. Bu noktada milyonlarca öğrenci kendi yaşadıkları il ve ilçelerdeki okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Evet bazı yerlerde yarın okullar tatil oldu. İşte o bölgeler:

BURDUR

Meteoroloji verilerine göre Burdur genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi risklerden dolayı, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okullarda eğitim 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün süre ile yüz yüze yapılmayacak. Rehabilitasyon merkezleri ile yaygın eğitim kursları ve tüm özel kurslar da kapalı olacak.Engelli, hamile veya on yaş altı çocuğu olan (anne veya babadan biri) kamu çalışanları bir gün idari izinli sayılacak.

BİNGÖL

Bingöl, öğleden sonra kent merkezinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Çapakçur Viyadüğü-Gündoğdu Kavşağı yolunda trafik akışında kar nedeniyle aksama yaşandı. Tipi nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Valilikten yapılan açıklamada, yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle yarın okullar tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de işe gitmeyecek.



ELAZIĞ

Elazığ Valiliği kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Bu güzel haber sonrası çocuklar sokaklara döküldü. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlileri de bir gün süreyle idari izinli olacak.

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi. Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

NİĞDE



Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba il genelindeki, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı belirtildi.

KASTAMONU

Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte yaşanan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 19 Ocak'ta ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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