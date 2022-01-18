Türkiye Gazetesi

Boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı durdurdu. Ulaşımın durdurulmasının, patlamanın ardından çıkan yangının, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna sıçraması sebebiyle gerçekleştirildiği öğrenildi.

KARA YOLU ÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'ndeki bir petrol boru hattında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna da sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Yangın nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

ALEVLERİN YERLEŞİM ALANLARINA SIÇRAMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, AA muhabirine, olayı duyar duymaz olay yerine intikal ettiklerini söyledi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildiğini belirten Yılmazcan, şöyle konuştu:

"Olay yeri, ilçemize 17-18 kilometre mesafede. Tüm ekiplerimiz bölgede. Duruma hakimiz ama aldığımız ilk bilgilere göre yangının sabaha kadar devam etmesi bekleniyor. Narlı yerleşim yerine de yakın bir yer. En büyük korkumuz yerleşim yerlerine sıçraması. Tüm ekipler bölgede çalışıyor. Gaziantep'ten de takviye geliyor. Hava şartları çalışma şartlarını zorlaşıyor. Tüm ekibimize teşekkür ediyorum."

VALİDEN PATLAMA AÇIKLAMASI

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da yaptığı açıklamada, "(Petrol boru hattındaki yangın) Şu an için yerleşim yerleriyle ilgili bir risk yok ve çok şükür can kaybı da yok" dedi.

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