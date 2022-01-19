Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerin doluluk oranları, illere göre vaka sayıları ve aşılama rakamları ile ilgili bir sunum yapacak. Bu doğrultuda mevcut tedbirler değerlendirilecek ve Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar çerçevesinde yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı gözden geçirilecek.

YENİ ADIMLAR MASADA

Toplantıda ekonomik gelişmeler de gündeme gelecek. Türkiye’nin yeni ekonomi modeli kapsamında alınan kararların yansımaları ve atılacak yeni adımların masaya yatırılacağı toplantıda, enflasyonla mücadele konusunda yol haritası da değerlendirilecek. Fahiş fiyatlara karşı alınan ve alınması gereken tedbirler de görüşülecek.

Toplantının diğer gündem maddeleri terörle mücadelede son durum ve Ermenistan’la normalleşme süreci olacak. Balkanlardaki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna gerilimi ile ABD’nin Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayan Eastmed Projesi’nden desteğini çekmesinin ardından yaşanan gelişmeler de masada olacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama: Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada; Omicron varyantının salgın seyrine etkisi ve vakaların yaş dağılımı hakkında bilgi verdi.

18 Ocak koronavirüs tablosu geldi, vaka 69 bin 658 Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 253 Covid-19 testi yapıldı, 69 bin 658 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.