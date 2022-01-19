Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU | ANKARA

Türkiye’de baskın varyant hâline gelen Omicron vakalarının yüzde 80’e yakını şu anda batı illerinde görülürken, hafta sonu başlayacak yarıyıl tatili nedeniyle artacak hareketliliğin, virüsün Anadolu illerine de taşınmasına neden olacak. Üniversitelerin yanı sıra, lise ve ilköğretim okullarındaki sömestir tatili dönemi koronavirüs vakalarının artmasını gündeme getirecek. Uzmanlara göre, önümüzdeki 10 gün içinde yaşanacak hareketlilik, henüz Anadolu illerinde düşük olan vaka sayılarını hızla arttıracak. Uçak yolculuğu hariç, diğer toplu taşıma araçlarında PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasının da vakaların artmasında etkili olacağı kaydediliyor. Sağlık Bakanlığındaki toplantılarda Omicron nedeniyle vaka sayılarının oldukça artacağı, Şubat ortasından itibaren düşüş beklendiği, asıl hedefin üçüncü doz aşı oranlarının artırılması olması gerektiğine dikkat çekildi. 3’üncü doz aşı oranı yüksek olan ülkelerde, vaka sayılarının yükselmesinden sonra düşüşün hızlı olduğu örneği veriliyor.

Kabinenin gündemi Omicron Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanıyor. Külliye’de yapılacak toplantının ana gündem maddesi, koronavirüste vaka sayılarının 70 binlere dayanmasından sonraki genel durum olacak.

İngiltere'de bazı Omicron önlemlerinin kaldırılması bekleniyor İngiltere Sağlık Bakanı Javid, Covid-19'un Omicron varyantının yayılmasını önlemek için alınan bazı önlemlerin, vaka sayılarının azalması nedeniyle gelecek hafta kaldırılabileceğini söyledi.