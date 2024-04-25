Sayıları 200'den fazla... İsrail 3 çocuğu daha alıkoydu

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 13 yaşlarındaki 3 çocuğu tutukladı. İsrail'in alıkoyduğu Filistinli çocuk sayısının 200 olduğu tahmin ediliyor.

Filistin haber ajansı Wafa'nın haberine göre, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah'ın kuzeyindeki Jalazone mülteci kampından üç çocuğu tutukladı. Üç çocuğun da 13 yaşında olduğu ve kampın girişine yakın bir ana yoldan götürüldükleri belirtildi.

Filistinli Mahkum Hakları Grubu üyesi Addameer'in açıkladığına göre, İsrail saldırılarılarını başlattığı günden bugüne kadar 7 bin 300'den fazla Filistinliyi tutukladı. Addameer, "Bunlardan en az 200 tanesi çocuk" dedi.

İsrail 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki Filistin kasaba ve köylerine yönelik baskınlarını arttırdı. Gazze Şeridi’nde bugüne kadar 13 binden fazlası çocuk olmak üzere 33 bin 899 kişi hayatını kaybetti, 76 bin 664 kişi de yaralandı.