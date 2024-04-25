Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Sayıları 200'den fazla... İsrail 3 çocuğu daha alıkoydu

Sayıları 200'den fazla... İsrail 3 çocuğu daha alıkoydu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sayıları 200&#039;den fazla... İsrail 3 çocuğu daha alıkoydu

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 13 yaşlarındaki 3 çocuğu tutukladı. İsrail'in alıkoyduğu Filistinli çocuk sayısının 200 olduğu tahmin ediliyor.

Filistin haber ajansı Wafa'nın haberine göre, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah'ın kuzeyindeki Jalazone mülteci kampından üç çocuğu tutukladı. Üç çocuğun da 13 yaşında olduğu ve kampın girişine yakın bir ana yoldan götürüldükleri belirtildi.

Filistinli Mahkum Hakları Grubu üyesi Addameer'in açıkladığına göre, İsrail saldırılarılarını başlattığı günden bugüne kadar 7 bin 300'den fazla Filistinliyi tutukladı. Addameer, "Bunlardan en az 200 tanesi çocuk" dedi. 

İsrail 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki Filistin kasaba ve köylerine yönelik baskınlarını arttırdı. Gazze Şeridi’nde bugüne kadar 13 binden fazlası çocuk olmak üzere 33 bin 899 kişi hayatını kaybetti, 76 bin 664 kişi de yaralandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
3 işyerini soyan hırsızın yakalanmamak için denediği yöntem işe yaramadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkler ABD'nin başkenti Washington'da sözde Ermeni soykırımı iddialarını protesto etti - DünyaABD'nin başkenti Washington'da protestoİsrail'e meydan okuyan İran'a İngiltere çelme taktı: Askerî yaptırımlar uygulanacak - Dünyaİsrail'e meydan okuyan İran'a İngiltere çelme taktı: Askerî yaptırımlar uygulanacakFilistin Sağlık Bakanlığı'ndan korkutan uyarı! Hastanelerdeki jeneratörler durabilir - DünyaFilistin Sağlık Bakanlığı'ndan korkutan uyarı!Hindistan'da otel yangını! Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaMutfakta başlayan yangın oteli sardı!Rusya'dan ABD'ye tehdit: "Savaş durumunda Polonya'daki ABD menşeli nükleer silahları imha ederiz!" - Dünya"ABD nükleer silahlarını imha ederiz!"İstihbarat MİT'ten! Terör örgütü DEAŞ'ın 2 sorumlusu yakalandı - Dünyaİstihbarat MİT'ten! DEAŞ'ın 2 sorumlusu yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...