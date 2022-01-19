Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısna uğrayan 4 yaşındaki Asiye ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınmıştı. Bir süredir sevk edildiği ve tedavi gördüğü Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde iki operasyon geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yakında taburcu edilmesi beklendiği söylendi.

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku ve sinir ameliyatı yaptığı Asiye'nin tedavisine devam ediliyor.

"OPERASYONLARI İYİ GEÇTİ"

Prof. Dr. Ömer Özkan yaptığı açıklamada, küçük kızın durumunun iyi olduğu ve kendisini servisten izlediklerini belirterek iki ameliyat geçiren Asiye'nin yemek yiyebildiği, moralinin iyi olduğu ve yapılan operasyonların iyi geçtiği söyledi.

Gaziantep'te 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye'nin doktoru, küçük kızın durumunun iyi olduğunu belirterek taburcu olabileceğini söyledi.

"YAKIN ZAMANDA TABURCU EDERİZ"

Doktor Özkan, Asiye'yi bir süre takip edeceklerini ve erke süreçteki ameliyatların tamamlandığını belirtti ve şunları söyledi:

"Bizim açımızdan doku eksiklikleri tamamlandı, sinirle ilgili ameliyatları yapıldı, yakın zamanda taburcu ederiz. Ondan sonraki süreçte de kontrollere çağırırız. Kulak burun boğaz servisinin, kulağıyla ilgili akut denemeleri tamamlandıysa bu erken dönemde dinlendirmeye gönderebiliriz. Şu an gayet iyi, toparlıyor. Başka operasyonlar da yapacağız."

NE OLMUŞTU?

22 Aralık 2021'de Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Beştepe Mahallesi'nde 2 Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş, olayda ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı.

Gaziantep’teki 3. Pitbull saldırısında korku dolu anlar ​Son zamanlarda Pitbull saldırılarıyla gündeme gelen Gaziantep'te bir saldırı daha yaşandı. Gece saatlerinde çöpten karton toplayan bir kadına Pitbull cinsi köpek saldırdı. Yürekleri ağza getiren olayda karton toplayıcısı kadın vatandaşlar sayesinde kurtarılabildi.

Gaziantep'teki Pitbull dehşetinde site yöneticisi tutuklandı Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'i ağır yaralayan Pitbullların sahibi olduğu iddia edilen site yöneticisi Mustafa E. ile bir kişi daha tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 5'e çıktı.

Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye’ye doku nakli ameliyatı başladı Gaziantep’te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Asiye Ateş’e sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakline başlandı.