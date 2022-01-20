Türkiye Gazetesi

PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Semra Güzel ile fotoğrafları ortaya çıktı. Terörist Volkan Bora’nın Semra Güzel ile dağdaki kampta çekilen fotoğraflarının basına yansıması sonrası tepkilerin odağında olan HDP’li vekil Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili fezleke TBMM’ye bugün ulaştı.

PARTİLERİN TAVRI NETLEŞTİ

Bu süreçte partilerin tavrı da netleşmeye başladı. Fezleke için AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti’nin de evet oyu vereceği açıklandı. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması sürecine ilişkin mevzuatı aktaran Bozdağ, "Bugün yalnızca Hazırlık Komisyonu kurulması konusunu ele alarak Hazırlık Komisyonu kuracağız. Takdir komisyonumuzun saygın üyelerine aittir." dedi. HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığını kaldırmak için TBMM'de komisyon kurulmasına karar verildi. 5 kişilik hazırlık komisyonunun bir aylık çalışma süresi olacak. Bu süre içerisinde fezlekede yer alan tüm deliller ve belgeler incelenecek.

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis'e sunuldu Etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristin telefonundan fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Öilletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis’e sunuldu.