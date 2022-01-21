Türkiye Gazetesi

Minik Asiye’nin doktoru sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, pitbull saldırısı sonrası ölümden dönen minik Asiye’nin hayati riski atlattığını, bir haftaya kadar taburcu edileceğini bildirdi ve Asiye’nin hayati riski tamamen atlattığını aktardı.



“BU KADAR ÇOKLU DOKUNUN KAYBEDİLMESİNİ İLK DEFA GÖRÜYORUM”



Asiye’nin göz önünde olması nedeniyle bu kadar ilgi ektiğini belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, acı bir itirafta bulundu. Özkan, “Bu kadar ciddi bir şekilde parçalanma gördük ama bu kadar kemik parçasının, çoklu dokunun kaybedilmesini ilk defa görüyorum” dedi.



“HAYATİ BİR RİSKİMİZ ARTIK YOK”



Asiye’nin tüm doku eksikliklerinin giderildiğini ve haftaya taburcu edileceğini belirten Özkan, şöyle konuştu:

“Hakikaten ciddi bir yaralanmaydı. Hayati boyutu vardı. O kısımları atlattık çok şükür. Tüm doku eksiklikleri giderildi. Şuan için hayati bir riskimiz yok artık. Geçen hafta içerisinde sinir ile ilgili nakillerini yaptık. Yüz sinirlerinin olduğu kısımda ciddi bir eksiklik vardı. Onları gidermeye çalıştık. Çene kemiğinde eksiklik var. Onlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Kulakla ilgili büyük bir yaralanması vardı. O kulağı kaybetmesin diye ek bir girişim yapıldı. Kulağıyla ilgili KBB gerekli işlemleri yaptı ve beraberce doku döndürmeleri ve onlar için de bir iki transfer işlemi yaptı. Takibinde o kulağı da kurtarmaya çalışacaklar.”



“HEM ASİYE’Yİ HEM BİZİ ÇOKLU AMELİYATLAR BEKLİYOR”



Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da, Asiye’nin yüz felcine yönelik ameliyatlar gerçekleştirildiğini aktararak, “İyileşince bir süre sonra saça sıra gelecek. Birkaç ay sonra balonla tedavimize devam edeceğiz. Bunu da birkaç seansla yapabileceğiz. Hem Asiye’yi hem bizi çoklu ameliyatlar bekliyor” ifadelerini kullandı.

Minik Asiye'den güzel haber: Taburcu olacak Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan Asiye'nin doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan küçük kızın taburcu olacağını söyleyerek "Doku eksiklikleri tamamlandı, yakın zamanda taburcu ederiz. Ondan sonraki süreçte de kontrollere çağırırız" açıklamasını yaptı.

Pitbulların yaraladığı minik Asiye'ye bir operasyon daha Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş peş peşe operasyonlar geçirmiş ve durumu stabil hale getirilmişti. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören minik Asiye'ye kulağındaki hasar ve yüz felci için yeni operasyonlar yapıldı.