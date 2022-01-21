Türkiye Gazetesi

Havaların soğumasıyla beraber balık tezgahları şenlendi. Geçen hafta fırtınalı havanın etkisiyle azalan hamsi, havaların soğumasıyla bollaştı. Kış aylarında balık denince akla ilk olarak gelen hamsi önceki hafta kilosu 50 liradan satılırken, havanın etkisiyle bollaşınca kilosu 35 liradan satıldı.

Balıkçılar, havanın soğumasıyla balıkların yüzeye doğru çıktığını söylerken, tezgahlarda balığın daha çok bollaşacağını belirtiyor.

Geçtiğimiz hava kilosu 50 liradan satılan hamsinin kg fiyatı, havaların soğumasıyla beraber 35 liraya kadar düştü. Balıkçılar karlı havanın balık bolluğu getireceğini umuyor.

'KARIN YAĞMASIYLA BERABER BALIĞIN BOLLAŞACAĞINI BEKLİYORUZ'

Hamsinin geçen hafta az geldiğini belirten balıkçı Selim Albayrak, iki gün öncesine kadar hamsinin kısıtlı olarak geldiğini belirtti ve "Havanın soğumasıyla birlikte hamsi bollaştı. Şu anda tezgahlarda istavrit ve hamsi bol geliyor. Çinekop ise geçen haftaya göre daha az geliyor, fiyatı da yükseldi. Karın yağmasıyla birlikte balığın bollaşacağını bekliyoruz. Havanın soğuması balığın daha yüzeye çıkmasına neden oluyor. Hamsi 35-40 liradan, istavrit 35-40 liradan, çinekop 70-80 liradan satılıyor" ifadelerini kullandı.

'HAMSİ TEZGAHLARDA BOL VE TAZE'

Karın yağması durumunda balıkların yüzeye çıkacağını söyleyeren Balıkçı Samet Balyemez , "Şu anda tezgahlarda hamsi, istavrit, sarı kanat, lüfer balığı bol. Havanın soğumasıyla balıklar yağlandı, daha lezzetli oldular. Hamsi tezgahlarda bol ve taze. Geçen hafta fırtınalı bir hava olduğu için hamsi azalmıştı. Hamsi ve istavrit 35 liradan satılıyor. Sarı kanat ise 80 liradan satılıyor. Lüfer balığı ise 70 liradan başlıyor, 100 liraya kadar çıkıyor" dedi.

Beklenen Gürcü hamsisi sonunda geldi Trabzon'da tezgâhlarda uzun bir süreden beri pek görülmeyen hamsi, Gürcistan’da Türk balıkçılar tarafından bolca avlanıp Trabzon’a gönderilince tezgahlar şenlendi. Bir kaç gün öncesine kadar kilogram fiyatı 80 TL olan hamsinin fiyatı bir anda 25 TL'ye üştü.

Olumsuz hava tezgahları boş bıraktı, hamsinin fiyatı el yaktı Yurdu etkisi altına alan olumsuz hava şartlarının etkisiyle balık fiyatları yükseldi. İstavrit 30 TL ile tezgahın en ucuz balığı olurken, hamsi kilosu 50 TL ile cep yakıyor.

Balıkta da stokçuluk patladı! Hamsinin kilosu cep yakıyor Yapılan bütün uyarılara, kesilen cezalara ve alınan tedbirlere rağmen stokçuluk faaliyetlerinin önüne bir türlü geçilemiyor. Son olarak balık fiyatlarında yaşanan yükseliş dikkat çekiyor.