Türkiye Gazetesi

21 Ocak koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldıi tabloya göre 72 bin 555 yeni vaka tespit edilirken 181 kişi hayatını kaybetti



BAKAN KOCA MASKE ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun" ifadelerini kullandı