Türkiye Gazetesi

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Taşköprü ilçesinde “FETÖ/PDY terör örgütünün finansmanı ve yeniden yapılanmasını önlemek” amacıyla başlatılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si dün Taşköprü Adliyesi'ne sevk edildi.

DEVA PARTİSİ İL BAŞKANI TUTUKLANDI

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, N.S., H.K., M.F.K., F.K. ve A.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin de gözaltı süreci devam ediyor.

28 ilde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı Ankara merkezli 28 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı FETÖ operasyonu kapsamında 51 şüpheli gözaltına alındı.