Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'da yasa dışı sınır geçiş teşebbüsünde bulunan 2 DEAŞ'lının yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hatay'da görevli hudut kartallarımız yasa dışı sınır geçiş teşebbüsünde bulunan 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."
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