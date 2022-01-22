Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasındaki gönderilere ilişkin yaptığı analizde Güney Amerika'dan getirilen ve 'otopark tamponu' olarak beyan edilen ürünleri riskli buldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu eşyanın x-ray cihazı ile yapılan taramasında, plastikten üretilmiş malzeme içinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. İki narkotik dedektör köpeğin de şüpheli ürünlere tepki vermesi üzerine toplam 100 'otopark tamponu' cinsi ürün kesilerek açıldı.

250 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ürünlerin içine gizlenmiş paketlerde 'kristal görünümlü maddeler' tespit edildi. Maddelerden alınan numunenin, uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazıyla yapılan analizinde metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Operasyonda toplam 250 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da 553 kilo metamfetamin ele geçirildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün İstanbul’da yakalanan 553 kilo metamfetaminin Türkiye genelinde tek seferde yakalanan en yüksek metamfetamin olduğunu duyurdu.

Meyve suyunun içinden metamfetamin çıktı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerinin yöntemi polisi bile şaşırttı. Meyve suyu kutularının içinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.