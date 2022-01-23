Türkiye Gazetesi

Ümraniye Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu otobüs şoförü ve 2 kişi hayatını kaybetmiş, 15 yolcu yaralanmıştı. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavisi sürüyor. Yaşanan feci kazada Erol Çevik (52) ile yolcular Cafer İzmirli (30) ve Uğur Gökner (29) hayatını kaybetti.

“KEMER OLMASAYDI BEN DE FIRLAMIŞTIM”

Otobüsteki yolcu olarak bulunan ve tedavisinin ardından taburcu edilen 24 yaşındaki öğretmen Hüseyin Çöze kazayı anlattı. Çömez, “Çok ani gelişti, çok net hatırlamıyorum. Araç kontrolünü kaybetti, kara saplandık” dedi. Esenler'den Bursa'ya gitmek için otobüse bindiğini belirten Çömez, “Sırt bölgemde biraz ağrı var. Kemer sayesinde çıkabildim kazadan. Kemer olmasaydı ben fırlamıştım. Yolcuların çoğu fırladı. Kemer takanlarla birlikte inebildik araçtan, 3-4 kişi vardı. Diğer yolcuların durumu biraz daha ağırdı” diye konuştu.

“ÇOK HIZLI GİDİYORDU”

Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bir diğer yolcu da kaza anını anlattı. Bursa'ya gitmek için Esenler'den otobüse bindiğini söyleyen yolcu, “Ben uyku halindeydim. Gözümü bir anda açtım. Hıza uyandım zaten. Çok hızlı gidiyordu. Sonra bir anda kaymaya başladı, sonra takla attık zaten. Arka koltuğumda 2 çocuk, 1 kadın oturuyordu” dedi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var İstanbul Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Kazada ilk belirlemelere göre şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 19 yolcu yaralandı.