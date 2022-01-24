Türkiye Gazetesi

Yoğun kar yağışı İstanbul'da etkili olmaya devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya’dan İstanbul’a gelen tüm araçların girişlerinin durdurulduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı yazılı açıklamada, "Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur" ifadelerini kullandı.

E-5 KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI

Beylikdüzü - Büyükçekmece arasında E-5 Karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda araç yolda mahsur kalırken, ekiplerin yolu açma çalışması sürüyor.

AVM'LERİN KAPANIŞ SAATİ ERKENE ÇEKİLDİ

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Vali Yerlikaya, "İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alışveriş merkezleri (AVM) bu akşam itibarıyla 19.30’da kapatılacaktır. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Haramidere-Beylikdüzü arasında E-5 Karayolu trafiğe kapandı