Türkiye Gazetesi

İstanbul karla mücadelesine devam ederken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan önemli bir çağrı geldi.

PARK EDİLMİŞ ARAÇLAR İÇİN UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabndan yaptığı açıklamada, "Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım" ifadelerini kullanarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

Bakan Koca: UMKE ekipleri İstanbul’un hizmetinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları dolayısıyla acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için UMKE ekiplerinin hazır olduğunu belirtti, “UMKE ekiplerimiz şehrin farklı noktalarında görevlendirilmiştir” dedi.

İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı İstanbul Valiliği kar yağışı sonrası yaşanan yoğunluk nedeniyle saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı.

IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı'nda 3 milyar dolarlık vals MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, yurt dışından gelen yoğun talep sebebiyle IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı’nın bu yıl ilk defa Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirileceğini belirterek “ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika gibi ülkelerden gelen dev alım grupları ile 3 milyar dolarlık iş bağlantısı yapılmasını bekliyoruz” dedi.