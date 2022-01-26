Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da DBP il binasında HDP’li Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in de aralarında bulunduğu bir grubun çeşitli tarihlerde terörist elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristler için saygı duruşunda bulundukları fotoğraflar ortaya çıktı.

PARTİ BİNASINA OPERASYON DÜZENLENDİ

Sözde saygı duruşunda bulunulan fotoğrafların ortaya çıkmasıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Güvenlik ve TEM Şube ekiplerince sabah saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan parti binasına operasyon düzenlendi. Ekipler içeride arama yaparken, çevik kuvvet polisleri ise çevrede tedbir aldı.

SEMRA GÜZEL’İN YENİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Fotoğraflarda geçtiğimiz günlerde yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 'terör örgütü üyeliği' ve 'terörün finansmanı' suçundan hakkında fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de olması dikkat çekti. Polisin binada aramaları sürüyor.

HDP’den skandal Semra Güzel savunması: Terör değil, duygusal ilişki Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li vekil Semra Güzel için süreç başladı. Beş kişilik Hazırlık Komisyonu oluşturulurken partisi ise rezaleti “İlişkileri terörden değil aşktan” diye savundu.