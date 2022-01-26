Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Kıymetli İstanbullular, özellikle ara sokaklarda buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir." dedi.



İstanbul Valisi Yerlikaya'dan TEM ve E-5'te park edilen araçlar için uyarı İstanbul karla mücadelesine devam ederken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan son dakika açıklaması geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, karla mücadelenin etkin sürdürülmesi için Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerektiği çağrısında bulundu.

İstanbul'da kar sebebiyle motosiklet ve scooter kullanımı yasaklandı İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıkladı.