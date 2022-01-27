Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Yargıtay, emsal teşkil edecek bir karara imza attı, gösteri sırasında terör örgütü PKK’yı simgeleyen paçavraları taşıyan kişilere verilen cezalar onandı. Kararda, 2000 tarihli Terörle Mücadele Yasası’nın 13. maddesinin bir kişinin halka açık yerde, bir eşyayı bu kişinin yasaklanmış bir örgütün üyesi veya destekçisi olduğu yönünde makul şüphe oluşturacak şekilde taşımasının suç olduğunu öngördüğü belirtildi.

Yüksek Mahkemenin kararında, bir kişinin taşıdığı veya giydiği şeyin yasaklı bir örgüte ait olup olmadığını bilmesi için zihinsel yeterliliğin kafi olduğu, eylem sırasında kullanılan ve polis tarafından kayıt altına alınan ifadeler ve sözlerin de suç işleme kastına ilişkin makul şüphe oluşturduğu ifade edildi.

Karar, İngiltere’de PKK veya diğer yasaklı örgütleri simgeleyen sembollerin giyilmesi ve taşınmasıyla ilgili davalarda emsal teşkil edecek.

İngiltere'de eski Bakan 'Müslüman' olduğu için görevden alınmış İngiltere'nin eski Ulaştırma Bakanı Nusrat Ghani, 2020 yılında yapılan kabine değişikliği sırasında "Müslüman olduğu için" görevinden alındığını iddia etti.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna planını açıkladı Rusya, Ukrayna sınırında hareketliliği artırırken İngiltere'den yeni bir iddia ortaya atıldığı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya, Ukrayna'da Rus yanlısı bir yönetim kurmayı ve Yevhen Murayev'i göreve getirmeyi planlıyor. Rusya ise bu iddiaları yalanlayarak, "İngiltere dezenformasyon yayıyor" dedi.