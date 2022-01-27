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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Rusya-Ukrayna açıklaması
27.01.2022 - 14:48 | Son Güncelleme: 27.01.2022 - 14:58
Türkiye Gazetesi
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim iyice yükseldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurt Dışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Rusya- Ukrayna gerginliğine ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Gerginlik bir çatışmaya dönüşmemeli, siyalog sürmeli." dedi.
Etiketler : Çavuşoğlu,Rusya,Ukrayna,
818634 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/818634.aspx
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